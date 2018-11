Zwei Bauern-Buddys unter sich: Schäfer Heinrich (51) und Kollege Dirk wohnen ganz nah beieinander! Neben ihrem Dasein als Landwirte haben die Männer auch noch ihre Teilnahme bei Bauer sucht Frau gemeinsam. Während Dirk dort gerade seine zweite Chance nutzt, ist Heinrich schon vor zehn Jahren mit seinem Kuppelshow-Auftritt zur Kultfigur geworden. Die beiden sind nicht nur Nachbarn, sondern verstehen sich auch noch richtig gut!

Bauern-Reporter Ralf Hermann besuchte für Extra Dirk, der mit seinen 40 Jahren erst vor Kurzem aus dem Zimmer bei seinen Eltern in eine eigene Wohnung umgezogen ist. Dabei statteten die beiden auch noch dem befreundeten Schäfer Heinrich einen Besuch ab, der nur wenige Meter entfernt seinen Hof hat. Vor einiger Zeit begleitete der zurückhaltende Dirk seinen Nachbarn sogar nach Mallorca, wo dieser als Ballermann-Entertainer auftrat! Ob dem Brillenträger etwa auch so ein Karriereweg vorschwebt?

Zumindest jetzt kann sich der Sauerländer das auf keinen Fall vorstellen – auch wenn seine "Bauer sucht Frau"-Teilnahme ihm da natürlich Tür und Tor öffnen würde. "Ich hab' das jetzt mitgemacht, um auf diese Art und Weise eine Frau zu finden. Aber das, was Heinrich da macht auf Mallorca, Lieder singen, von einem zum anderen Auftritt fahren – nicht für Torte", stellte Dirk klar. Hättet ihr gedacht, dass die beiden Schäfer sich so gut verstehen? Gebt eure Meinung in unserer Umfrage ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dirk bei "Bauer sucht Frau"

ActionPress / Chris Emil Janßen Schäfer Heinrich bei den Ballermann Awards 2018 in Oberhausen

MG RTL D Dirk, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

