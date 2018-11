Der Countdown läuft: In wenigen Stunden findet in New York die große alljährliche Fashion Show des legendären Dessouslabels Victoria's Secret statt. Auch Gigi Hadid (23) ist in diesem Jahr wieder einmal dabei. Doch bevor sie sich in superknappe Höschen und enge BHs wirft, um auf dem Catwalk eine Topfigur zu machen, ließ Gigi es jetzt noch einmal ganz locker angehen. In New York City sah man das Model im legeren Schlabber-Look.

Bevor es auf dem Laufsteg ernst wird, will die 23-Jährige es offensichtlich so bequem wie möglich haben. In Manhattan lichteten Paparazzi die VS-Beauty jetzt in Radlerhose, einem orangen Hoodie und einem lässigen, langen Strickmantel ab. In dem Relax-Outfit traf Gigi übrigens ihre Modelkollegin Kendall Jenner (23). Für die beiden ging es vermutlich zu den Generalproben für die bombastische Show, die am 2. Dezember dann auch im US-Fernsehen ausgestrahlt wird.

Beim diesjährigen Laufsteg-Spektakel werden einige bekannte Victoria's Secret-Gesichter übrigens nicht mehr dabei sein. Alessandra Ambrosio (37) warf im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren die Engelsflügel hin und auch die schwangere Lily Aldridge (32) läuft diesmal nicht in Lingerie auf.

SplashNews.com Gigi Hadid in New York City

Anzeige

SplashNews.com Gigi Hadid und Kendall Jenner in New York

Anzeige

FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Gigi Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de