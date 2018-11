Endlich zeigt sich auch Dieter Bohlens (64) Liebste allein vor seinen Netz-Anhängern! Der Poptitan begeistert seit Anfang des Jahres mittlerweile schon knapp 800.000 Follower auf seinem Instagram-Channel. Besonders sein Format "Dieters Tagesschau", in dem das DSDS-Urgestein private Einblicke gewährt, ist bei seinen Fans beliebt. Oft in seinen kurzen Clips mit dabei: seine Liebste Carina Walz. Während sich die brünette Beauty sonst in den Videos immer sehr zurückhält, traut sich die 34-Jährige jetzt ganz allein vor die Kamera: Sie übernimmt kurzzeitig Dieters Insta-Kanal!

"Hi! Dieter wollte, dass ich heute seine Tagesschau übernehme, also 'Hallo bei Carinas Tagesschau'", kündigt die Zweifach-Mama am Mittwoch auf Instagram an. In dem Kurzclip offenbart Carina ihre Rolle im Alltag mit ihrem Schatz. "Wir sind hier in meinem Büro. Hier bin ich täglich und arbeite als Frau im Hintergrund", erklärt sie weiter. Sie kümmere sich um diverse Werbeanfragen an Dieter, verwalte seinen Musikverlag und koordiniere die Termine ihres Partners.

Bei Dieters Fans kommt der Social-Media-Auftritt der Strahlefrau richtig gut an – sie hatten sich schon länger gewünscht, dass Carina auf diese Weise mit den Followern spricht! "Na endlich, und dann bist du noch so sympathisch" oder "Ich halte sehr viel von dir, ich finde deine Art unglaublich toll, wurde einfach mal Zeit dich zu hören", sind nur zwei der lieben Kommentare der User.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz im Urlaub

Mandoga Media/face to face / ActionPress Dieter Bohlen und Carina Walz im Jahr 2014

