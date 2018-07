Dieter Bohlen (64) ist zwar ein Social-Media-Nachzügler – doch der Meister des Entertainments hat schon jetzt die 300.000-Follower-Marke geknackt! Seit Februar dieses Jahres ist das DSDS-Urgestein nun auf Instagram vertreten und versorgt seine Fans dort seit einigen Wochen täglich mit kurzen, amüsanten Clips und allerlei Fotos. Dass bei "Dieters Tagesschau" so viele Menschen zuschauen, kann der Hit-Produzent selbst kaum fassen.

Anfänglich wollte niemand so recht glauben, dass der Pop-Titan höchstpersönlich den Account mit Beiträgen füttert: "Weil so viele gefragt haben: Ja, ich bin wirklich auf Instagram und das hier ist kein Fake-Profil", beteuerte Dieter Mitte Juni in einem Video auf seinem Profil. Seitdem stieg die Abonnentenanzahl in rasanter Geschwindigkeit und der einstige "Modern Talking"-Musiker scheint über solch einen Netzerfolg selbst ganz überrascht zu sein: "Deutschlands beliebtester Bademeister dankt euch: 300.000 Follower! Wahnsinn!", schrieb der potenzielle Neu-Influencer zu einem – selbstverständlich – Schnappschuss auf Instagram.

Auf diesem Weg rief der 64-Jährige auch den "Carina-Tag" ins Leben: Zu Ehren seiner Frau Carina Walz veröffentlichte der bis über beide Ohren verliebte Showbusiness-Experte ein hübsches Foto seiner Angebeteten – und kommentierte es mit: "Heute ist Carina-Tag". Mit solchen romantischen Aktionen wird er sicher noch viele weitere Internet-Anhänger bekommen…

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlens Freundin Carina Walz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de