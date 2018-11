Wer glücklich ist, bekommt schneller eine Glatze! So jedenfalls sieht es ein britischer Schönheitschirurg, denn der sagt voraus: Prinz Harry (34) dürfte schon in wenigen Jahren ohne Haare dastehen – zumindest, wenn er nichts dagegen tut. Schuld an dieser Misere ist offenbar nicht allein die familiäre Veranlagung, sondern Harrys noch recht junges Eheglück. Aber ist Herzogin Meghan (37) wirklich die Ursache für den königlichen Kahlschlag?

Wie nicht nur der bekannte Schönheitschirurg Dr. Shahmalak im britischen Mirror feststellt, ist Prinz Harry seit den Tagen seiner Hochzeit im Mai deutlich kahler geworden. Wirklich verwundern kann das nicht, zeigt sein Bruder Prinz William doch sehr deutlich, wohin die Reise letztlich geht. Ein wenig überraschen die kahlen Stellen bei Wuschelkopf Prinz Harry aber doch: Angeblich dachte der Prinz vor seiner Heirat noch über die Möglichkeiten einer Haartransplantation nach. Ob er diesen Gedanken jetzt verworfen hat?

Dr. Shahmalak, zu dessen Kunden Berühmtheiten wie die britischen TV-Stars Calum Best und Christian Jessen (41) zählen, hat jedenfalls eine plausible Erklärung dafür: "Das Eheglück führt zwar nicht zu einer hormonellen Veränderung, die den Haarausfall begünstigen würde. Aber die Forschung zeigt, dass Männer in festen Beziehungen weniger tun, um ihre Kahlheit zu verbergen". Im Fall von Prinz Harry ist seine Prognose eindeutig: Unternimmt er nichts, wird er wie sein Bruder William unter einer Glatze leiden.

