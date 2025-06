Herzogin Meghan teilte süße Vatertagshommage an Prinz Harry

Zum Vatertag postet Herzogin Meghan (43) einige sehr private Momente von Prinz Harry (40) und den beiden gemeinsamen Kindern. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die ehemalige Suits-Darstellerin ein Video, das ihren Mann beim Herumalbern und Kuscheln mit den beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) zeigt – sei es im Familienurlaub, beim Toben auf der Wiese oder beim Entdecken neuer Dinge. "Der Beste. Alles Gute zum Vatertag an unseren Lieblingsmenschen", schreibt Meghan stolz zu den privaten Aufnahmen. Noch bis vor einigen Monaten gab es kaum Familienmomente der Sussexes, doch seit Anfang des Jahres ist die zweifache Mutter wieder im Netz aktiv und seitdem dürfen die Fans auch immer wieder einen Blick auf die Kinder werfen.

Anders als die anderen Kinder der britischen Königsfamilie hielten Meghan und Harry ihren Nachwuchs ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten gab es das Paar nur bei offiziellen Events zu sehen. Dass die beiden ihre Meinung änderten und Archie und Lilibet doch zeigen, gefällt nicht jedem. Auch wenn sie darauf bedacht sind, die Gesichter der Kinder möglichst nicht zu zeigen. Der Royal-Experte Hugo Vickers ärgerte sich gegenüber The Sun: "Ich bin persönlich langsam etwas genervt davon, ständig Fotos von den Hinterköpfen der Kinder zu sehen." Laut ihm nutze vor allem Meghan die Kinder ganz bewusst, um Aufmerksamkeit zu erzeugen – das Verbergen der Gesichter sei eine kalkulierte Strategie.

Den Fans von Harry und Meghan dürfte das relativ egal sein, denn die beiden verzücken zu besonderen Anlässen mit putzigen Momenten. So unter anderem erst vor wenigen Tagen, als Töchterchen Lilibet vier Jahre alt wurde. Meghan gratulierte ihrer Tochter mit einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie das Geburtstagskind fest an sich drückte. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unseres wunderschönen Mädchens! Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern", schrieb die 43-Jährige gerührt im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit einem seiner Kinder

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet

Anzeige Anzeige