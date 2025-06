BBC-Moderator John Hunt bricht Schweigen zum Familienmord

BBC-Moderator John Hunt hat in einem emotionalen Interview erstmals über den tragischen Verlust gesprochen, der sein Leben für immer veränderte. Im Juli 2024 verlor der Radiokommentator seine Frau Carol und die beiden Töchter Louise und Hannah bei einem brutalen Verbrechen in ihrem Haus in Bushey, Hertfordshire. Der Täter, Louises Ex-Partner Kyle Clifford, ermordete die drei Frauen auf grausame Weise. Begleitet von seiner überlebenden Tochter Amy berichtete John offener denn je über seinen Schmerz und seine Erinnerungen. "In dem Moment, in dem ich aufwache, sage ich jedem von ihnen 'Guten Morgen' und abends, bevor ich die Augen schließe, spreche ich auch mit ihnen", teilte er in bewegenden Worten mit.

Amy, die nicht anwesend war, als die schreckliche Tat geschah, fand ebenfalls rührende Worte für ihre verstorbenen Familienmitglieder. "Die drei waren wirklich die Besten von uns. Ich wünschte, die Menschen könnten sie kennenlernen, denn die Welt ist ohne sie ein viel leererer Ort", sagte sie. Während ihres Interviews gab Amy Einblicke in die Beziehung zwischen Louise und dem Täter, die offenbar lange keinerlei Anzeichen einer drohenden Gefahr zeigte. Kyle, der sich vor Gericht schuldig bekannte und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, hatte während der Beziehung nie Gewalt angedeutet. "Es gab keine offensichtlichen Warnsignale", erklärte John und Amy betonte abschließend, dass Clifford nicht nur als "der Armbrust-Killer" gesehen werden dürfe, sondern als jemand, den sie als Menschen kannten: "Er wird oft als 'Armbrust-Killer' oder 'Armbrust-Wahnsinniger' bezeichnet, und ich denke, das nimmt dem sehr realen Problem etwas, das wir jetzt als Wahrheit kennen, nachdem wir diese Person gekannt haben: Er war einfach ein Mensch. Er war einfach ein Mann."

Für John ist die Erinnerung an seine Familie von unschätzbarem Wert. Bereits in der Vergangenheit erzählte er von der letztlichen Rettung durch seine Tochter Hannah, deren geistesgegenwärtiger Notruf möglicherweise sein eigenes Leben bewahrte. "Hannah hat mir ein zweites Leben geschenkt", erklärte der Moderator laut Daily Mail. Wäre durch sie die Polizei nicht so schnell verständigt worden, wäre er ebenfalls eines von Kyles Opfern gewesen, ist John sicher.

https://x.com/HuntyCaller/photo BBC-Kommentator John Hunt

Instagram / groomandglow_ John Hunts Tochter Louise

Instagram / hannahgraceaesthetics John Hunts Tochter Hannah