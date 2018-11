Was für ein süßes Blödel-Trio! Elena Miras (26) und Mike Heiter befinden sich aktuell im ersten gemeinsamen Urlaub mit Baby Aylen. Ihr kleiner Sonnenschein war Anfang August zur Welt gekommen. Nun reisten die drei zum Entspannen an die türkische Küste und ließen dort nach Herzenslust die Seele baumeln. Bei so viel Freizeit kam die kleine Familie auf eine wirklich niedliche Idee: Mike postete ein herrliches Grimassen-Selfie mit seinen beiden Herzdamen!

Den ulkigen Family-Schnappschuss teilte Mike am letzten Tag ihrer Traumreise auf Instagram: Während Mama und Papa beim Blick in die Kamera die Zungen rausstrecken, blickt die kleine Aylen völlig erstaunt mit großen Kulleraugen in die Linse. Offenbar hat die kleine Maus das Mimikspektakel ihrer berühmten Eltern ganz schön überrascht! Das Bild versah der stolze Vater ganz einfach mit dem Hashtag #FamilyGoals.

Die Fans feierten das wilde Familienporträt. Unter dem Foto sammelten sich zahlreiche begeisterte Kommentare: "So ein geniales Bild" oder "Hammerfoto" waren nur zwei der lobenden Beiträge. Einige User fühlten sich in ihrer Meinung, wem Baby Aylen denn nun ähnlicher sieht, auch noch einmal bestätigt: "Sieht einfach zu 100 Prozent wie du aus, Mike", freute sich ein Fan und bekam dabei viel Zuspruch aus der Community. Wie gefällt euch der Schnappschuss? Stimmt ab.

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter im Türkei-Urlaub

Instagram / elena_miras Elena Miras und Baby Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

