Tiffany Thornton (32) schwebt wieder im totalen Familienglück. Gut zwei Jahre nachdem ihr erster Ehemann bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, stand der ehemalige Disney-Star erneut vor dem Traualtar und heiratete ihren Josiah Capaci. Ein halbes Jahr später verkündete das Paar seine Baby-News – für die Schauspielerin bereits ihr drittes Kind. Jetzt kam das Töchterchen der beiden zur Welt: Tiffanys Prinzessin hört auf den Namen Juliet Joy.

Auf Instagram meldete sich die 32-Jährige am Freitagabend mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. "Juliet Joy Capaci ist da und wir sind überwältigt vor Liebe. [...] Sie hat dunkles, lockiges Haar und ist so süß", verkündete die dreifache Mutter. Außerdem verriet sie ihren Followern, dass ihr Spross bei der Geburt 3,8 Kilo wog. In einer weiteren Aufnahme zeigte der Ex-O.C. California-Star sogar das Gesicht des Babys und schrieb dazu: "Ihre Wangen", was sie zudem mit einigen Herzchen-Emojis versah.

Doch nicht nur die beiden Eltern sind hoch erfreut über ihren Familienzuwachs – auch ihre beiden Söhne dürften happy sein. Kenneth James (6) und Bentley Cash (4) hatten nämlich die Ankunft ihrer Schwester selbst verkündet. Ihre Mom hatte ein Foto von ihnen im Netz geteilt, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift "Neuer bester Freund unterwegs" halten.

Jason Kempin/Getty Images Tiffany Thornton bei der "Mercedes-Benz Fashion Week"

Anzeige

Instagram / tiffthornton Juliet Joy Capaci, Tochter von Tiffany Thornton

Anzeige

tiffthornton/Instagram Kenneth James und Bentley Cash, Söhne von Tiffany Thornton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de