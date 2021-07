Tolle Neuigkeiten von Tiffany Thornton (35)! Die Disney-Darstellerin ist seit vier Jahren mit ihrem Mann Josiah Capaci verheiratet – vor ihrer Hochzeit war 2018 ihre erste gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen. Doch damit war die Familienplanung der 35-Jährigen und ihres Partners lässt nicht abgeschlossen: Im vergangenen Dezember verkündete die Schauspielerin, erneut schwanger zu sein. Nun hat ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt!

Tiffany nahm ihre Follower in den vergangenen Stunden in ihrer Instagram-Story mit, während sie bereits im Krankenhaus lag. Und dann war es endlich soweit: "Sie ist da", verkündet die stolze Mutter. "Um 2:03 Uhr habe ich angefangen zu pressen und um 2:05 Uhr war sie da", schildert sie. Ihr kleines Mädchen hört auf den Namen Kimber Jo. Die frischgebackenen Zweifacheltern halten das Neugeborene anschließend total happy in die Kamera.

Für Tiffany ist es allerdings nicht der zweite Nachwuchs – sie hat bereits zwei Kinder. Mit ihrem früheren Ehemann Chris Carney bekam sie ihre Söhne Kenneth James und Bentley Cash. Chris starb vor sechs Jahren durch einen Autounfall.

Instagram / tiffthornton Tiffany Thornton und Josiah Capaci

Instagram / tiffthornton Tiffany Thornton, Schauspielerin

Instagram / tiffthornton Tiffany Thornton mit Ehemann Josiah und Töchterchen Juliet Joy

