Herzogin Kate (36) ist dreifache Mutter – und eine echte Fashion-Ikone! Mit ihren stilvollen und eleganten Looks landet sie stets einen absoluten Volltreffer. Kaum wird sie in einem neuen Outfit gesichtet, sind genau diese Kleidungsstücke oft binnen weniger Stunden ausverkauft. Dabei überlässt Kate nichts dem Zufall. Ihr Geheimnis? Sie greift in die modische Trickkiste, um ihrem royalen Look noch die Krone aufzusetzen! Die britische Ausgabe der OK! hat fünf Tricks zusammengetragen, die Prinz Williams (36) Frau zur Fashion-Queen machen.

5. Auch während ihrer Schwangerschaft griff Kate auf einen tollen Fashion-Trick zurück, um ihre Figur optimal in Szene zu setzen: Sie trug besonders kurze Kleider, die ihre Arme und Beine betonten und eine wunderschöne Silhouette zauberten.

1. Kate trägt zum Beispiel sehr gerne nudefarbene High Heels, die einen großen Vorteil haben: Sie verlängern optisch die Beine.

4. Ist Kate mit Mann und Kindern unterwegs, achtet sie darauf, dass sich die Outfits der Familienmitglieder farblich ergänzen. So soll jeder sofort erkennen, dass die Familie zusammengehört.

3. Außerdem schwört die hübsche Brünette auf Strumpfhosen mit Klebepads an den Fersen. So verhindert sie, dass sie aus ihren High Heels rutscht.

2. Für einen festen und sicheren Schritt bei ihren öffentlichen Auftritten setzt die Fashion-Herzogin auf Pumps mit rutschfester Sohle.

Kleine Tricks, große Wirkung! Und das Beste: Nicht nur die Herzogin kann mit diesen relativ einfachen Kniffen einen so modischen Glanzauftritt hinlegen.

Splash News Herzogin Kate im Beaufort Polo Club in Gloucester

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Eröffnung des V&A Photography Centre in London

Anzeige

Splash News / Zak Hussein Feststeckende Pumps von Herzogin Kate in Essex, Februar 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte am Flughafen Tegel 2017

PAUL GROVER/AFP/Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry in der Westminster Abbey



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de