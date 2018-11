Britney Spears (36) ist zurück in Las Vegas! Wie die Sängerin erst kürzlich über den YouTube-Kanal von Ellen DeGeneres (60) verriet, wird sie ab Februar mit einer neuen Show auf der Bühne in Las Vegas performen. Aber der Ticketverkauf ihrer "Domination"-Tour läuft aktuell alles andere als optimal. Um nicht vor leeren Rängen aufzutreten, hat die "Baby One More Time"-Interpretin große Pläne: Britney möchte ein neues Album auf den Markt bringen!

Auch, wenn Britney sich riesig auf ihre neue Las Vegas-Show freut, möchte sie in Zukunft wieder mit neuer Musik von sich reden machen. "Noch bevor ihre Show in Vegas beginnt, möchte sie eine Single veröffentlichen", plaudert nun ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. "Britney will, dass dieses Album eines der besten ihrer Karriere wird", verrät die Quelle weiter. Mit einer neuen Platte und großen Auftritten plant die 36-Jährige, im kommenden Jahr große Erfolge zu feiern. "Britneys Ziel ist, dass alle über sie und ihre bevorstehenden Projekte sprechen", weiß der Insider.

Für ihr neues Album habe die Sängerin unter anderem Duette mit der Rapperin Cardi B (26) oder der amerikanischen Combo Maroon 5 geplant. Die Band wurde erst kürzlich als Act für die legendäre Halbzeitshow des Super Bowls 2019 gehandelt. Laut des Insiders, versuche sich die "Oops... I Did It Again"-Interpretin mit dem gemeinsamen Song auch für einen Auftritt bei dem Sportevent des Jahres ins Spiel zu bringen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Britney Spears in Beverly Hills 2018

Rui M Leal/WENN.com Maroon 5 in Lissabon

Ronin 47/Splash News Britney Spears im Planet Hollywood in Las Vegas

