Lewis Hamilton (33) ist nicht nur sportlich ein Ass! Der Rennfahrer sicherte sich vor Kurzem seinen fünften Weltmeistertitel in der Formel 1. Damit ist der Brite nur noch zwei Titel hinter der Rennfahrerlegende Michael Schumacher (49). Gut möglich, dass der Bad Boy des Motorsports den Deutschen bald einholt. Doch der angebliche Partner von Nicki Minaj (35) ist nicht nur ein klasse Typ auf der Piste, sondern auch abseits davon. Lewis rührte jetzt einen schwerkranken Jungen zu Tränen.

Auf seiner Instagram-Seite postete der Mercedes-Pilot nun eine Aufnahme von sich und einem brasilianischen Kind, das er spontan in die Team-Garage eingeladen hatte. Der Junge scheint auf dem Foto ganz überwältigt davon zu sein, sein großes Idol einmal treffen zu dürfen, doch auch der 33-Jährige war aus persönlichen Gründen gerührt. "Er hat Cerebralparese. Eine Krankheit, mit der ich meinen Bruder aufwachsen sah. Ich glaube, ich habe noch nie so eine feste Umarmung von jemandem bekommen. Es hat meinen Tag bereichert, ihn zu treffen", schrieb Lewis und wünschte seinem Fan viel Kraft für seine Zukunft.

Cerebralparese ist eine nicht heilbare Störung des Nervensystems und der Muskulatur, die meist die Folge von frühkindlichen Hirnentwicklungsschäden ist. Nur durch sehr viel motorisches Training kann ein selbstständiges Leben außerhalb des Rollstuhls gewährleistet werden. Wohl das prominenteste Beispiel für einen an CP leidenden Menschen ist RJ Mitte (26). Der Schauspieler schlüpfte für die Kultserie Breaking Bad in die Rolle eines ebenfalls an CP erkrankten Teenagers.

