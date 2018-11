Will Katie Price (40) jetzt noch mal ganz von vorne anfangen? Die vergangenen Monate waren wohl alles andere als leicht für das ehemalige Boxenluder. Erst kürzlich befand die Skandalnudel sich nach einem Autounfall, den sie betrunken verursacht hatte, in einer Entzugsklinik. Zudem muss Katie vor Gericht gegen den Bankrott kämpfen, weil sie Steuerschulden hat. Doch durch die Krise hat sie auch vor wenigen Wochen zu ihrem Ex-Freund Kris Boyson zurückgefunden – mit dem sie jetzt Nägel mit Köpfen machen will: Katie verriet nun, dass sie plane, ihren zehn Jahre jüngeren Liebsten zu heiraten!

Die frohe Botschaft verkündete die 40-Jährige mit einem emotionalen Posting auf Instagram. Dort teilte sie ein romantisches Zitat: "Ich möchte dich heiraten, weil du die erste Person bist, die ich anschauen möchte, wenn ich am Morgen aufwache [...] Aber wenn man jemanden so sehr liebt wie ich dich, dann ist Heiraten die einzige Sache, die man tun sollte." Zu dieser Liebeserklärung kommentierte Katie selbst vielsagend: "Ich meine es ernst."

Sollte sie ihren Plan tatsächlich in die Tat umsetzen, wäre es für die fünffache Mutter die vierte Ehe. Kurz bevor Kris und Katie wieder zusammenfanden, datete die Brünette eigentlich Alex Adderson. Der blonde Fitnessökonom soll aber dennoch stets für sie da gewesen sein: "Er hat ihr geschrieben, um sicherzugehen, dass es ihr gut geht – selbst, als sie einen anderen Mann gedatet hat", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus.

Splash News Katie Price in London

Instagram / Krisboyson Katie Price und Kris Boyson

Instagram / krisboyson Kris Boyson

