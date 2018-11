Wurde Herzogin Meghan (37) etwa von ihrer Blaublüter-Familie ausgerechnet am Gedenktag für gefallene britische Soldaten des Ersten Weltkrieges ausgeschlossen? Am Sonntag fand in Großbritannien der sogenannte Remembrance Sunday statt. Die dazugehörige Trauer-Zeremonie beobachteten die Herzoginnen Camilla (71) und Kate (36) zusammen mit der Queen (92) auf einem Balkon – nur eine Dame fehlte: Prinz Harrys (34) Gattin Meghan. Warum sie etwas abseits stand, hat dabei allerdings einen einfachen Grund.

Die Balkone des Gebäudes waren nämlich etwas zu schmal, sodass nicht vier Royals nebeneinander darauf Platz gefunden hätten. Meghan bekam jedoch trotzdem eine wichtige Position – ihren Balkon durfte sich die schwangere einstige Schauspielerin mit Elke Büdenbender (56) teilen, der Ehefrau von Frank-Walter Steinmeier (62). Da der SPD-Politiker das Amt des Bundespräsidenten bekleidet, ist Büdenbender die "First Lady Deutschlands", neben der Herzogin von Sussex also keine unwichtige Person.

Tatsächlich gibt es bei offiziellen Events stets eine Rangordnung, wie sich die Mitglieder der britischen Adligen aufzustellen haben. Deshalb stand die 37-Jährige beispielsweise bei der Trooping the Colour-Zeremonie im vergangenen Juni nicht im Zentrum des Buckingham-Palast-Balkons, sondern hinter Kate und Prinz William (36). "Das war keine böse Absicht, aber William ist einfach älter als Harry, deshalb geht er mit seiner Frau einfach vor", bekräftigte auch der Royal-Experte Joe Little gegenüber People.

Getty Images Herzogin Camilla, Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate beim Remembrance Sunday

Anzeige

Getty Images Elke Büdenbender und Herzogin Meghan bei dem Gedenktag für gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Die britischen Royals am Tag der Trooping The Colour-Parade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de