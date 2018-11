Ganz schön geschickt von Herzogin Meghan (37)! Vor gut drei Wochen endete ihre erste offizielle Reise als Teil der britischen Königsfamilie. Zum Auftakt der Tour hatte das Paar gleich die Baby-Bombe platzen lassen: Die Herzogin von Sussex und Prinz Harry (34) erwarten im kommenden Frühjahr ihr erstes Kind. Seitdem richten sich fast alle Blicke auf den Bauch der Beauty. Doch noch lassen weitere Bump-Pics auf sich warten – auch weil Meghan gut trickst.

Bei einer Gedenkveranstaltung in der Royal Albert Hall erschien die gebürtige US-Amerikanerin jetzt in einem komplett schwarzen Outfit. Dabei trug die 37-Jährige aber ein Blazer-Kleid von Stella McCartney, bei dem sich von ihrer Körpermitte so gar nichts abzeichnete. Als wäre das noch nicht genug, so hatte das Kleidungsstück auch noch eine große mittig geschnürte Schleife – eine weitere Ablenkungstaktik. Allerdings halfen auch die Platzanweiser dabei, dass die Fotografen keinen Bauchschnappschuss ergatterten. Im Theater selbst zog Meghan den Mantel zwar aus, war aber auch stehend von den vor ihr platzierten Gästen verdeckt.

Ein weiteres Modedetail versetzte die Royal- und Fashion-Fans an diesem Abend gleichermaßen in Verzückung. Die ehemalige Schauspielerin und ihr Schatz erschienen im gleichen Look wie ihr Schwiegerpaar Prinz William (36) und Herzogin Kate (36). Allerdings verzichtete die dreifache Mutter auf einen Mantel.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in der Royal Albert Hall

Getty Images Herzogin Meghan hinter Prinz Andrew und Theresa May

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in der Royal Albert Hall

