Was tun, wenn die eigenen Kinder einem höchst umstrittenen Glauben angehören? Eigentlich spricht US-Schauspielerin Nicole Kidman (51) nur selten über Privates. Insbesondere über ihre Adoptivkinder aus ihrer früheren Ehe mit Mega-Star Tom Cruise (56) schweigt sich der Hollywood-Star meist aus und offenbart nur sehr wenig. In einem Interview ließ die 51-Jährige nun aber tief blicken und verriet, wie sie mit der Tatsache umgeht, dass ihre Adoptivkinder Anhänger der Scientology-Kirche sind.

Im Interview mit dem Magazin Who sagte Nicole über ihre Adoptivkinder Isabella (25) und Connor Cruise (23): "Sie sind in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Sie haben sich dazu entschieden, Scientologen zu sein, und mein Job als Mutter ist es, sie zu lieben." Sich deshalb von ihren Kindern abzuwenden, komme für sie nicht infrage. Es sei wichtig, die eigenen Kinder stets zu lieben, was auch immer sie tun. Weiter erklärte die Hollywood-Schauspielerin: "Es ist dein Job als Elternteil, deine Liebe bedingungslos zu geben." Aufgewachsen sind Isabella und Connor nach der Trennung bei ihrem Vater, der ganz offen Scientologe ist.

Nicole Kidman und Tom Cruise waren von 1990 bis 2001 verheiratet, die Kids blieben nach der Trennung beim Vater. Fünf Jahre nach der Scheidung von Tom heiratete Nicole ihren jetzigen Ehemann Keith Urban (51) und bekam zwei weitere Kinder: Sunday-Rose und Faith Margaret.

Matthew Simmons / Getty Images Nicole Kidman mit ihren Adoptivkindern Connor und Isabella 2004

Getty Images Nicole Kidman auf der "Boy Erased"-Premiere in Toronto

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Time 100 Gala 2018 in New York City

