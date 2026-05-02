Nicole Kidman scherzt frech über Rihanna & A$AP Rockys Liebe

Bei einem gemeinsamen Auftritt bei der Chanel Cruise Modenschau in Biarritz, Frankreich, sorgte Nicole Kidman (58) für einen Lacher auf Kosten von A$AP Rockys (37) Beziehung zu Rihanna (38). In einem Video für das Magazin Vogue stellt die Schauspielerin sich vor, wie ihr Leben aussehen würde, wenn sie mit dem Rapper die Rollen tauschen würde – und kommt dabei zu einem eindeutigen Fazit. "Ich dürfte deine Frau küssen", stellt sie erfreut fest. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, reagiert mit einem Lachen und scherzt: "Du hast es dir verdient. Nichts toppt das."

Danach lenken die beiden das Gespräch lieber in Richtung Mode. Rakim schwärmt dabei von Nicoles Garderobe. "Ich würde definitiv alles aus ihrem Kleiderschrank klauen, denn ich weiß, dass sie da ein paar richtig gute Sachen hat", überlegt er. Auch zwischen ihm und Rihanna sei die Leidenschaft für Mode nur eins von vielen geteilten Interessen, wie er kürzlich in einem weiteren Interview verriet. "Wir haben so viele gemeinsame Interessen", betonte er gegenüber W Magazine. Neben Mode und Trends stünden bei den beiden auch Filme, insbesondere Dokumentationen, hoch im Kurs.

Rihanna und Rakim, die gemeinsam drei Kinder haben, sind seit Ende 2019 ein Paar. In dem Interview mit W Magazine schwärmte er außerdem in höchsten Tönen von der Sängerin: "Diese Frau war immer schon magisch. Wie sie denkt und handelt, ist auf einem anderen Level. Sie ist der charmanteste und aufrichtigste Mensch auf der Welt. Ihre Energie ist einzigartig – ein Unikat."

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Getty Images, Getty Images Collage: Nicole Kidman, Rihanna und A$AP Rocky

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City