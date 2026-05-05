Met Gala 2026: Beyoncé und Nicole Kidman trugen zwei Kleider

Gleich zwei glamouröse Auftritte in einer Nacht: Beyoncé (44) und Nicole Kidman (58) sorgten bei der Met Gala 2026 für einen doppelten Modemoment. Am Montagabend traten die beiden Stars im Metropolitan Museum of Art in New York City als Co-Chairs des Abends auf die Bühne – und hatten sich für ihre Gastgeberinnenrollen eigens in ein zweites Outfit geworfen. Beyoncé erschien dabei in einer Robe des Designers Robert Wun, nachdem sie zuvor bereits in einem anderen Kleid den roten Teppich betreten hatte. Nicole Kidman setzte hingegen auf Chanel – frisch vom Laufsteg – als zweiten Look, während sie auch schon ihren Auftritt auf dem roten Teppich in einem Design des französischen Modehauses absolviert hatte. Beide Looks sind auf Fotos, die dem Magazin Just Jared vorliegen, zu sehen.

Auf der Bühne standen die beiden Frauen nicht allein: Gemeinsam mit Tennislegende Venus Williams (45) und der langjährigen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) führten sie durch den Abend. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei auch, dass Beyoncé und Nicole ihre Töchter mit zur Veranstaltung brachten – ein ungewöhnlicher Schritt, denn eigentlich gilt bei der Met Gala eine strenge Regel, die Gästen unter 18 Jahren den Zutritt verwehrt. Das diesjährige Motto der Gala lautet "Fashion is Art" und feiert die Kostümausstellung des Metropolitan Museum of Art, die laut Beschreibung "die Zentralität des bekleideten Körpers" durch Darstellungen der menschlichen Form aus der umfangreichen Sammlung des Museums beleuchtet.

Die Met Gala gilt alljährlich als wichtigste Nacht der Modewelt und zieht hunderte A-List-Stars an. Beyoncé ist als Sängerin, Produzentin und Entertainerin eine der prägendsten Persönlichkeiten der Musikindustrie und dreifache Mutter. Nicole Kidman, vierfache Mutter und Oscar-prämierte Schauspielerin, ist ebenfalls seit Jahrzehnten eine feste Größe auf den bedeutendsten Bühnen und roten Teppichen der Welt.

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Collage: Instagram / beyonce, Getty Images Collage: Beyoncé und Nicole Kidman

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Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter feiern das Motto "Costume Art"

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York