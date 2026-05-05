Nicole Kidmans tägliches 2-Minuten-Ritual mit ihren Töchtern

Nicole Kidman (58) schwört auf tägliche Umarmungen mit ihren Töchtern Sunday und Faith – und das für genau zwei Minuten. Die Schauspielerin verriet das herzerwärmende Ritual jetzt im Gespräch mit Moderatorin Hoda Kotb im Rahmen einer Vortragsreihe. "Meine beiden Töchter werden mich dafür umbringen, aber ich sage ihnen: Ihr müsst mich jeden Tag zwei Minuten lang umarmen", erklärte sie dem Magazin People zufolge. Dahinter steckt für sie auch eine wissenschaftliche Begründung: "Dadurch werden bestimmte Hormone im Körper freigesetzt, jeder braucht diese zwei Minuten Umarmung pro Tag. Wusstest du das?"

Neben den Umarmungen pflegt Nicole auch eine besondere Art der Kommunikation mit ihren Töchtern. "Wir drei stehen uns so nah, wir reden über alles", betonte die Schauspielerin. Dabei nehme sie sich regelmäßig die Zeit, sich ans Fußende von Sundays oder Faiths Bett zu setzen und zuzuhören – auch wenn sie müde ist. "Ich sage dann immer: 'Willst du, dass ich dir jetzt einen Rat gebe, oder willst du einfach mal alles rauslassen?'" Die Antwort ihrer Töchter falle meistens eindeutig aus: "Kein Rat." Eine Lebensweisheit, die Nicole selbst von ihrer eigenen Mutter mitbekam, lautet: "Lass dir niemals von jemandem den Mut nehmen."

Die Beziehung zu ihrer Mutter Janelle war für die Australierin offenbar besonders prägend. Im Interview mit dem Magazin Extra beschrieb Nicole sie als ihren wichtigsten Wegweiser: "Meine Mutter war ein wichtiger Kompass in Bezug auf alles, was ich tat." Janelle starb im September 2024 im Alter von 84 Jahren. Schon 2022 hatte Nicole laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschildert, wie wertvoll die gemeinsame Zeit geworden war: "Kaum jemand bringt mich mehr zum Lachen als sie, immer schon. Meine Mutter hat den trockensten, durchtriebensten Humor, den man sich vorstellen kann." Neben Sunday und Faith, die aus Nicoles Beziehung mit Country-Musiker Keith Urban (58) stammen, hat die Schauspielerin noch zwei Adoptivkinder – Isabella und Connor – aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63).

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000