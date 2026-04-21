Abschlussball: Nicole Kidmans Tochter Sunday ganz in Silber

Ein großer Abend für Sunday Rose Kidman Urban (17): Die 17-jährige Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Country-Sänger Keith Urban (58) hat ihren Abschlussball-Look auf Instagram mit ihren Followern geteilt. Am Sonntag, dem 19. April, postete das Teenie-Model ein Foto von sich in einem silbernen Meerjungfrauenkleid mit bestickten Blüten am Oberteil. Auf dem Bild posiert Sunday auf einer breiten Außentreppe und strahlt dabei in die Kamera. "Prom", schrieb sie schlicht als Bildunterschrift – mehr brauchte es nicht.

Sunday wächst im Rampenlicht auf, ist aber sichtlich bemüht, sich eine gewisse Normalität zu bewahren. Gegenüber dem Magazin Elle Australia verriet die Teenagerin kürzlich, dass der Schulalltag eine wichtige Rolle dabei spiele, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. "Das Privileg, diese Erfahrungen zu machen und so viele neue Menschen kennenzulernen, ist unglaublich, aber als Teenager ist es so leicht, sich davon mitreißen zu lassen", erklärte sie. "Zurück nach Nashville zu kommen und wieder in der Highschool zu sein, hilft mir, die Perspektive zu behalten." Dass Sunday das ernst nimmt, zeigte sich auch daran, dass sie ihr Magazin-Cover-Shooting für Elle Australia angeblich nur wenige Stunden vor dem Schulball ihrer Schule absolvierte.

Erst im Oktober 2024 feierte Sunday ihr Runway-Debüt bei der "Miu-Miu"-Show auf der Pariser Fashion Week für Frühjahr/Sommer 2025. Ihre Leidenschaft für die Kreativbranche hat sie nach eigenen Angaben von ihrer Mutter. "Meine Mum ist jemand, der immer so kreativ war, und sie ist meine größte Inspiration im Leben", schwärmte Sunday im Interview. Als sie als Kind die Filmsets ihrer Mutter besuchen durfte, weckte das ihr Interesse an der Mode- und Filmwelt. Noch in diesem Jahr wird sie 18 Jahre werden und plant danach, aufs College zu gehen, um Filmregie zu studieren – ganz in Nicoles Fußstapfen.

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Instagram / sundayrose Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose im silbernen Abschlusskleid

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Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

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Getty Images Nicole Kidman mit ihren Kindern und ihrer Nichte in Paris, 2025