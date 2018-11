Was für eine Lovestory! Olivia Buckland und Alex Bowen sind das Traumpaar der britischen TV-Version von Love Island. Erst brennende Leidenschaft auf der Trauminsel, wenig später die Verlobung, dann die Traumhochzeit im September dieses Jahres. Fehlt eigentlich nur noch eines zum absoluten Glück – und zwar Nachwuchs! Und wie Olivia jetzt erzählt, steht mindestens ein süßes Mini-Me bei den beiden sogar schon auf dem Programm.

Besonders Alex scheint es kaum abwarten zu können, verrät Olivia der Online-Ausgabe des britischen OK!-Magazins. "Er würde am liebsten morgen schon Vater sein, wenn er könnte. Wir reden ständig darüber", erzählt die 24-Jährige. Der Grund dafür: "Er sagt immer, dass er der coole Dad sein will. Er will auf keinen Fall alt aussehen." Dennoch haben sie sich darauf geeinigt, dass jetzt nicht die richtige Zeit für ein Kind sei. Ihre Karrieren würden sie momentan zu sehr in Beschlag nehmen. Außerdem gesteht Olivia in dem Interview: "Wir sind immer noch Partylöwen" – aber in ein paar Jahren würden sie noch einmal darüber nachdenken!

Olivia ist derzeit das Gesicht einer Werbekampagne für einen Selbstbräuner. Ihr Mann Alex arbeitete vor "Love Island" als Gerüstbauer und Model. Das Paar lernte sich 2016 in der zweiten Staffel der Reality-Show kennen und ist das erste in der Geschichte der Sendung, das auch wirklich geheiratet hat.

WENN Olivia Buckland und Alex Bowen bei den TV Choice Awards 2017

Instagram / oliviadbuck Olivia Buckland und Alex Bowen

Anthony Harvey/Getty Images Olivia Buckland und Alex Bowen

