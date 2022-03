Die Babykugel wächst und wächst. Am Neujahrstag gaben die UK-Love Island-Teilnehmer Olivia Bowen und Alex Bowen bekannt, dass sie ein Baby erwarten. In der Zwischenzeit ist der Bauch der schönen Blondine ganz schön gewachsen. Immer wieder lässt sie ihre Fans an der Entwicklung teilhaben. Jetzt teilte die 28-Jährige ein Bild von sich mit ihrem Ehemann in traumhafter Kulisse und einem gut sichtbaren Babybauch.

Auf Instagram teilte die "Love Island"-Zweite jetzt eine Bilderreihe zusammen mit ihrem Partner, die die beiden in einem Pool umgeben von Palmen zeigt. Olivia sitzt in einem blauen Bikini, der ihren kugelrunden Bauch betont, auf Alex' Schoß und drückt ihm liebevoll einen Kuss auf die Lippen. Auf dem zweiten Bild grinsen die beiden verspielt in die Kamera. Die Blondine schrieb zu dem Beitrag: "Das dritte Bild ist die Realität, wenn man versucht, mit dem Selbstauslöser Bilder zu machen." Zu sehen ist hier eine schallend lachende Olivia, die sich nach hinten wirft. Die beiden scheinen unendlich glücklich zu sein.

Nachdem sich die beiden 2016 in der Datingshow kennengelernt und ineinander verliebt hatten, gaben sie sich nur zwei Jahre darauf das Jawort. Die beiden Turteltäubchen sind auf jeden Fall der beste Beweis dafür, dass man auch bei einer Realityshow den Partner fürs Leben finden kann. Und bald sind sie sogar zu dritt in ihrer eigenen kleinen Familie.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen und Alex Bowen, Instagram 2022

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen und Alex Bowen, Instagram 2022

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Instagram 2022

