Olivia und Alex Bowen sind jetzt Eltern! Pünktlich zum neuen Jahr hatte sich das britische Love Island-Pärchen mit einem süßen Liebes-Update gemeldet. Ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit gehen sie den nächsten Schritt und gründen ihre eigene Familie. Damals präsentierte Olivia schon ziemlich stolz ein kleines Babybäuchlein. Nach langem Warten war es nun auch so weit: Die TV-Bekanntheiten haben einen Sohn bekommen.

Auf Instagram teilten die Turteltauben superstolz ein erstes Familienfoto. Auf einem Selfie strahlt Alex in die Kamera, während seine Liebste total verliebt ihr Baby im Arm betrachtet. "Abel Jacob Bowen – du bedeutest uns alles. 10. Juni 2022", schrieb Olivia zu dem Bild und verriet damit auch direkt den Namen und den Geburtstag ihres kleinen Sonnenscheins. Offenbar haben Mutter und Kind die Geburt gut überstanden und freuen sich nun zusammen mit dem glücklichen Daddy auf die ersten Wochen zu dritt.

Die Fans sind bei dem Anblick der "Love Island"-Stars und ihrem Mini-Me ganz entzückt und meldeten sich mit zahlreichen Glückwünschen zu Wort. "Oh mein Gott. Glückwunsch an euch beide" oder "Was für eine tolle Familie", lauten nur zwei von zahlreichen Kommentaren unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, britische "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, britische "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de