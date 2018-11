Aller guten Dinge sind zwei? So dachte wohl Danielle Fishel (37). Getreu diesem Motto hat sich der "Girl Meets World"-Star erneut getraut und ist den Bund der Ehe ein weiteres Mal eingegangen. Der neue Mann an ihrer Seite: Jensen Karp, seines Zeichens Produzent, Comedian, Autor und sogar ehemaliger Rapper! Und auch, wenn die beiden nach kurzer Verlobungszeit überraschend geheiratet haben – ihre Beziehung hat durchaus eine lange Geschichte.

"Mr. & Mrs. Karp. Eingetragen am 04.11.2018", verkündete Danielle Fishel am Montag knapp, aber stolz auf Instagram und erfreute ihre Fans zugleich mit einem zauberhaften Bild des jungen Brautpaars. Er klassisch im blauen Anzug, sie super elegant im weißen Spitzenkleid, eng an ihren neuen Ehemann geschmiegt. Prädikat: "sehr sehenswert" – und entsprechend fielen auch die Reaktionen der Follower aus: Es hagelte nicht nur zehntausende Likes und Glückwünsche aus aller Welt, das attraktive Paar erntete auch reichlich Lob: "Ihr seht so wunderschön aus", freuten sich gleich mehrere Follower, und ein anderer bemerkt treffend: "Wow, so viel Liebe in diesem Bild. Wunderschön!"

Jensen Karp und Danielle Fishel hatten erst im März ihre Verlobung bekannt gegeben. Bei der Gelegenheit verriet der Produzent auch, dass er Danielle bereits seit der Highschool kennt und sie schon damals der "großartigste Mensch der Welt" für ihn gewesen sei.

