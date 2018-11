Sophia Vegas (31) packt endlich über den Moment aus, als sie ihrem Liebsten Daniel Charlier von ihrem gemeinsamen Baby-Glück berichtet hat! Mitte August offenbarte die Silikon-Liebhaberin im Promi Big Brother-Haus aus heiterem Himmel: Sie erwartet ihr erstes Kind! Erst kurz vor ihrem Einzug in den TV-Knast hatte sie von der Schwangerschaft erfahren. Wie ihr Partner und bereits mehrfacher Vater Dan auf diese Nachricht reagiert hatte, hielt die Powerblondine bisher unter Verschluss: Im Netz berichtet Sophia nun, dass sie die Reaktion ihres Freundes zunächst nicht verstanden habe!

In einem Instagram-Post beschreibt Sophia ehrlich den Moment, als sie Dan mit seinem baldigen Papa-Glück konfrontiert hat: "Wenn man noch keine eigenen Kinder hat, kann man nicht alles nachvollziehen, so auch ich. Als ich meinem Freund sagte, dass ich schwanger bin, konnte ich seine unglaubliche Freude nicht nachvollziehen." Dan sei so aus dem Häuschen gewesen, dass er innerhalb von fünf Minuten das gesamte Restaurant und seine engsten Freunde über den Familienzuwachs informiert habe.

Inzwischen ist bei Sophia längst die Baby-Begeisterung ausgebrochen: "Nun beginnt auch bei mir die Realisierung und die unglaubliche Freude auf unseren Nachwuchs. Es ist unfassbar, was aus tiefer Liebe entstehen kann... Ein neues Leben. Oder besser gesagt, unser neues Leben", erklärt sie glücklich.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

Instagram / officialsophiavegas Reality-Star Sophia Vegas und ihr Partner Dan

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat

