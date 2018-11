Hier funkt es offenbar gewaltig: Bei Bauer sucht Frau buhlt aktuell die Tennisspielerin Tayisiya Morderger (21) um das Herz von Landwirt Matthias. Die Sportskanone und der etwas schüchterne Milchviehhalter kamen sich schon in den vergangenen Folgen etwas näher – doch heute gehen die beiden ordentlich auf Kuschelkurs. Matthias wagt weitere Annäherungsversuche und hält sogar schon ziemlich verliebt Händchen mit seiner Taya!

Das Turtelduo geht in der kommenden "Bauer sucht Frau"-Folge gemeinsam zum Schweinestall – doch der Weg dahin ist so steinig, dass der Jungbauer den Gentleman raushängen lassen kann und seiner Angebeteten prompt die Hand anbietet. Im Interview verrät Matthias, dass er sich über den Körperkontakt freut. "Also, als ich die Hand von der Taya genommen hab, war's schon schön. Also, das ist eben der erste Schritt", gibt er sichtlich happy zu.

Auch die Blondine findet beim sympathischen Farmer nur verliebte Worte. "Wenn ich so beobachte, wie er mit den Tieren umgeht, dann geht mir schon natürlich das Herz auf", schwärmt Taya über ihren Matthias. Könnt ihr euch vorstellen, dass die beiden bald eine feste Beziehung eingehen werden? Stimmt ab!

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Tayisiya und Matthias in der dritten Folge von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

