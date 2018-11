Ein wichtiger Termin für alle Fans von Bauer sucht Frau! Seit über einem Jahrzehnt hilft Inka Bause (49) in ihrer Kuppelshow dem Liebesglück einsamer Landwirte auf die Sprünge. Auch auf zahlreichen Hochzeiten durfte die Moderatorin seither bereits tanzen. Im vergangenen Jahr verliebten sich zuletzt Bauer Gerald aus Namibia und die gebürtige Polin Anna Hals über Kopf und gaben sich im Sommer das Jawort. Nun kommt die romantische Zeremonie sogar ins Fernsehen!

Diese tolle Nachricht gab Gerald jetzt auf seinem Instagram-Account bekannt: "Es gibt Großes zu verkünden! Soeben haben wir die Sendebestätigung bekommen. Am Montagabend, den 10.12.2018 um 20:15 Uhr auf RTL könnt ihr 'Bauer sucht Frau – Die Traumhochzeit von Gerald und Anna' gucken. Wir freuen uns riesig, ich hoffe ihr auch!" Darüber hinaus kündigte der Sender an, dass die Sonderausgabe auch die Erkrankung des Farmers kurz vor der Trauung thematisieren und den heutigen Alltag der Eheleute in Namibia zeigen wird.

Erst vor wenigen Wochen hatte auch Vorjahreskandidatin Nadine ausgeplaudert, dass ihre Hochzeit mit Bauer Benny in einem Special an den Weihnachtsfeiertagen gezeigt werden soll. Tatsächlich ließen sich in diesem Jahr gleich fünf Bauern-Paare trauen und lassen ihre Fans nun daran teilhaben.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D/Edmund Möhrle Nadine und Benny Morath mit Inka Bause bei der Hochzeit

Facebook / Inka Bause Bauer Swen mit seiner Braut Nancy und Inka Bause

