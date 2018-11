War Cheryl Cole (35) etwa beim Schönheits-Doc? Vergangenen Freitag veröffentlichte die 35-jährige Sängerin ihre Single "Love Made Me Do It" – inklusive Musikvideo. Vier lange Jahre mussten die Fans auf einen neuen Song des Ex-Girls-Aloud-Stars warten. Doch neben der brandneuen Musik steht bei der Community eine weitere Sache im Fokus: Cheryl sieht auffällig ungewohnt aus! In einem Interview erklärt die Sängerin allerdings: Ihre Schwangerschaft habe ihr Gesicht verändert.

Sowohl auf Instagram, Twitter als auch unter dem Musikvideo zu "Love Made Me Do It" stellen Fans das neue Erscheinen der Sängerin infrage. Für viele steht jetzt schon fest: Die 35-Jährige hat etwas an ihrem Gesicht machen lassen. Doch in einem Interview mit der Online-Ausgabe der Sunday Times Style verrät Cheryl: "Mein ganzer Körper, sogar mein Gesicht, alles hat sich verändert, seit Bear geboren wurde." Dieser Veränderung stehe sie positiv gegenüber: "Ich fühle mich allerdings besser als früher. Es ist mir egal, wie mein Körper aussieht. Ich bin nicht besessen davon. Ich habe ein Leben erschaffen! Ich bin von mir selbst beeindruckt!"

Im März 2017 erblickte der kleine Bear das Licht der Welt. Damals waren Cheryl und ihr Ex-Partner Liam Payne (25) allerdings noch ein Paar. Rund ein Jahr nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes gaben die beiden ihre Trennung bekannt.

Exclusivepix Media / Actionpress Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala im Four Seasons Hotel in Paris 2016

Tristan Fewings / Getty Images Sängerin Cheryl Cole bei einem Event in London

