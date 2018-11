Darauf haben Fans seit vielen Monaten gewartet! Mit Spannung fiebern Game of Thrones-Anhänger auf die alles entscheidende finale Staffel hin, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll. Kleine Hinweise und Vermutungen, dass der Kampf um Westeros und den Eisernen Thron gleich Anfang 2019 fortgesetzt würde, gab es zwar bereits. Doch jetzt wurde der tatsächliche Starttermin endlich von offizieller Seite bestätigt!

Auf Twitter postete der Sender HBO einen Zusammenschnitt der spannendsten Szenen aus den vergangenen Staffeln und verkündete: Im April 2019 kehren Jon Snow (Kit Harington, 31), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) und Co ein letztes Mal zurück auf die Bildschirme. In sechs Episoden in Spielfilmlänge soll die Schlacht um das Königreich entschieden werden.

Inhaltlich halten die Macher sich bisher noch sehr bedeckt. Sansa Stark-Darstellerin Sophie Turner (22) verriet allerdings: "Ich denke, viele Fans werden enttäuscht und viele werden überglücklich sein." Außerdem sei das Ende sehr emotional. Bereits in der Vergangenheit trieben die Figuren ihre Machtspielchen auf die Spitze und mussten Publikums-Lieblinge ihr Leben lassen – da dürfte auch die letzte Staffel keine Ausnahme darstellen.

United Archives GmbH/ActionPress Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 7

Dimitrios Kambouris/Getty Images "Game of Thrones"-Star Sophie Turner, 2017

Getty Images Der Cast von "Game of Thrones" bei den Emmy Awards 2018

