Endlich bricht Victoria Beckham (44) ihr Schweigen! Die Geschäftsfrau wurde als Teil der Girlband Spice Girls international bekannt. Nach ihrer Auflösung feiert die Erfolgstruppe um Mel B. (43), Geri Halliwell (46), Melanie C. (44) und Emma Bunton (42) nun ein großes Comeback mit geplanter Tour durch Großbritannien – jedoch ohne Vic! Doch warum wird die Ehefrau von David Beckham (43) nicht wieder mit ihren Freundinnen auf der Bühne stehen? Posh Spice meldet sich dazu nun in einem Statement zu Wort!

In ihrer öffentlichen Nachricht erklärte Victoria selbst nicht den Grund für ihre Abstinenz – sie wünschte den Spice Girls lediglich viel Glück: "Ein Spice Girl gewesen zu sein, war ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben und ich wünsche meinen Mädchen so viel Liebe und Spaß, wenn sie wieder auf Tour gehen. Ich weiß, dass sie eine tolle Show auf die Beine stellen werden und die Fans von damals und heute werden eine einmalige Zeit haben", gab die 44-Jährige bekannt, wie Mirror berichtete. In dem Statement lieferte ihr Pressesprecher den Fans aber die Begründung: Die Vierfach-Mama habe einfach zu viele Geschäftsverpflichtungen.

Ihre ehemalige Bühnenkollegin Mel B. macht den Spice Girls-Unterstützern aber doch noch Hoffnung auf ein vollständiges Comeback – zumindest zeitweise. "Vic könnte an einem Punkt der Tour doch noch zu uns stoßen. Ich hoffe es zumindest. Ich denke, es wäre eine Schande, wenn sie es nicht tun würde", verriet sie am Montag in der TV-Show Loose Women:

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie C.

Anzeige

Pascal Le Segretain / Getty Images Victoria Beckham, Unternehmerin und Sängerin

Anzeige

Mathis Wienand / Getty Images Mel B., Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de