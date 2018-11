Seit Montagabend kann sich Fernsehdeutschland an einer neuen Pseudoreality-Serie erfreuen. Mit Leben.Lieben.Leipzig ging nun die dritte große Reality-Soap von RTL II an den Start. Die Charaktere um Janine Pinks Rolle Yvonne und Co. suchen in der Daily zwischen Freunden und Job nach ihrem Glück. Bereits in der allerersten Folge ging es heiß her – was dem Publikum jedoch nicht wirklich gefiel!

Gleich zu Beginn konnten die Zuschauer verfolgen, wie Soldat Dennis nach seinem Bundeswehreinsatz mit einer fetten Willkommensparty überrascht wurde. Dabei heizten dem Leipziger prompt drei leicht bekleidete Gogo-Tänzerinnen ein – mit einer Animationskünstlerin ließ sich er sich sogar ein! Für etliche TV-Beobachter eine zu plumpe Story-Line. "Als jemand, der in Leipzig wohnt, ist das einfach nur zum Fremdschämen und billiger Mist", "Sexismus können sie", oder "Es ist jetzt schon eine Schande für diese wunderbare Stadt", waren nur drei Kommentare von aufgebrachten Twitter-Nutzern.

Doch "Leben.Lieben.Leipzig" hat ja erst angefangen und bietet laut Janine auch noch einiges an Spannungspotenzial! "Es wird eine Geschichte geben, die sich in Richtung Bundeswehr bewegt, es wird echt spannend. Dadurch hebt es sich ein bisschen ab. Die Geschichten sind echt groß und auch verschieden", offenbarte die gebürtige Sächsin im Promiflash-Interview.

RTL II Dennis bei "Leben.Lieben.Leipzig"

RTL II Rico und Dennis bei "Leben.Lieben.Leipzig"

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II "Leben.Lieben.Leipzig"-Cast

