In wenigen Tagen könnte "Leben.Lieben.Leipzig" an die Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen! Am kommenden Montag geht die nunmehr dritte Reality-Soap von RTL II an den Start. Wie auch schon bei Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 drehen sich die Folgen um den Alltag junger Leute, die in der City zwischen Job und Freunden ihr Glück suchen. Ob Janine Pink (31) und ihre Co-Stars die Zuschauer mit dem neuen Format überzeugen können? Promiflash geht der neuen Hip-Soap auf den Grund – und verrät drei Gründe für einen möglichen TV-Erfolg!

Wiedersehen mit Fan-Lieblingen

Fans des Genres erkennen Janine sofort wieder: Bis Oktober 2017 war die flippige Laiendarstellerin Teil des "Köln"-Casts. Nun zieht sie in ihrer Rolle Yvonne als Single nach Leipzig, will dort das Werbegesicht eines angesagten Nachtklubs werden und verdient in einem knallpinken Imbisswagen ihre Brötchen. "Mir haben schon viele über Instagram geschrieben, dass sie sich freuen, mich endlich wiederzusehen und dass sie mich bei 'Köln' vermissen", erzählt Janine im Promiflash-Interview. Doch die 31-Jährige ist nicht der einzige bekannte Soapie, auf den sich die Zuschauer freuen dürfen: Mit Danny Liedtke (28) und Jasmina Huremovic sind zwei Ex-Setkollegen aus der Domstadt dabei!

Größere Geschichten

Für die frische TV-Clique geht es direkt turbulent zu! Eine Bar ertrinkt in Schulden, ein Ex-Soldat verliebt sich in die Verlobte seines Bruders und mittendrin muss sich Yvonne mit einem Luxus-Girl auseinandersetzen, das ihr den Platz als Klub-Aushängeschild abjagen will. "Es wird eine Geschichte geben, die sich in Richtung Bundeswehr bewegt, es wird echt spannend. Dadurch hebt es sich ein bisschen ab. Die Geschichten sind echt groß und auch verschieden", erklärt die Yvonne-Darstellerin.

Ein cooler, neuer Serien-Standort

Das TV-Publikum kennt die sächsische Großstadt bislang als Kulisse für Krimiserien wie "SOKO Leipzig", die beliebte Zoo-Doku "Elefant, Tiger & Co." oder das Krankenhaus-Format In aller Freundschaft. Mit "Leben.Lieben.Leipzig" vertreten nun auch durchweg junge Leute den Ort, freut sich Janine. "Die Stadt ist mega. Ich liebe Leipzig, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder dahin zurückgehe. Ich bin ja früher bei 'Köln' auch immer gependelt, weil ich immer wieder in meine Stadt zurück wollte", schwärmt die gebürtige Sächsin. Am 12. November startet "Leben.Lieben.Leipzig" zur Prime-Time und wird danach werktags um 17:10 Uhr gesendet. Glaubt ihr, die Serie hat Potenzial? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink und Danny Liedtke, Serienstars

Anzeige

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II Katharina Kock und Jörn Lehmann in "Leben.Lieben.Leipzig"

Anzeige

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II Janine Pink (r.) als Yvonne in "Leben.Lieben.Leipzig"

Anzeige

Leben.Lieben.Leipzig, RTL II Dario Kolodiczyk (l.) in "Leben.Lieben.Leipzig"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de