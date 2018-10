Janine Pink bleibt ihren Serien-Fans erhalten. Ganze fünf Jahre lang hatte die Brünette die Rolle der Yvonne Voss für Köln 50667 verkörpert, bis sie im Jahr 2017 ihr Serien-Aus bekannt gab. Genau mit dieser Figur darf Janine schon bald wieder über die TV-Mattscheiben flimmern. Sie wird für den Berlin - Tag & Nacht-Ableger "Leben. Lieben. Leipzig" vor der Kamera stehen. Zwar wird das Format erst ab November ausgestrahlt, jetzt gibt es allerdings schon die ersten Fotos!

Die Handlung der Vorabend-Soap strickt sich um Janines Rolle Yvonne, die gemeinsam mit ihren besten Freunden Janette, Gina und Jeremy in einer WG in Leipzig wohnt. Zwar verdient die Leipzigerin ihr Geld in der Serie mit ihrer eigenen Würstchenbude namens "Fritty in Pink", eigentlich möchte sie aber am liebsten als Werbegesicht einer angesagten Diskothek arbeiten.

Neben Janine als Yvonne wird auch noch ein anderes bekanntes Gesicht in der neuen Soap zu sehen sein. Danny Liedtke (28), bekannt als Kevin Bochow aus "Köln 50667", wird den Haupt-Cast für eine Gastrolle erweitern. Im Interview mit Promiflash schwärmte Janine erst kürzlich über die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen: "Wir sind Ossis, wir halten zusammen, wir haben uns schon immer gut verstanden."

"Leben. Lieben. Leipzig", ab Montag, 12. November 2018, 20:15 Uhr bei RTL II, danach immer montags bis freitags um 17:00 Uhr

RTL II Janine Pink als Yvonne Voss von "Leben. Lieben. Leipzig"

Cinamon Red/WENN.com Janine Pink bei einem "Köln 50667"-Fantreffen

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke in Barcelona, Mai 2018

