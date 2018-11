Flughafen-Ärger bei Kerry Katona (38)! Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin wollte eigentlich nur mit ihrer Tochter in den Urlaub fliegen. Doch fast wäre der Ryanair-Flieger ohne die beiden in Richtung irischer Hauptstadt Dublin gestartet. Denn die Mitarbeiter wollten, dass Kerry die Geburtsurkunde ihrer vierjährigen Tochter, Dylan-Jorge Kay, vorzeigt. Scheinbar glaubten sie Kerry nicht, dass die Kleine mit dem anderen Nachnamen wirklich ihre Tochter ist.

Ihrem Frust darüber ließ die Britin auf Instagram freien Lauf. Sie sei "geschockt" schrieb sie. "Sie wollten mich nicht einsteigen lassen!!! Ich wurde in den vergangenen 17 Jahren noch nie nach einer Geburtsurkunde gefragt! Was zur Hölle!!!", so die 38-Jährige. Laut der britischen Ausgabe des OK! Magazine schaffte es Kerry aber, dass die Mitarbeiter sie und ihre Tochter auch ohne Geburtsurkunde mitfliegen ließen. Später postete sie ein Video von sich und Dylan-Jorge beim Boarding.

Kerry hat fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren aus drei Ehen. Dylan-Jorge Kay stammt aus ihrer letzten Ehe mit Ex-Ehemann George Kay (37), von dem sie sich im Sommer vergangenen Jahres trennte.

Instagram: Kerry Katona Kerry Katonas Kinder

WENN.com Kerry Katona, Sängerin

Fred Duval/Getty Images Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton bei den Arqiva Commercial Radio Awards

