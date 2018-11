Schon bald wird die Ex-The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (23) zum ersten Mal Mama! Im Juni hatte die erschlankte Beauty verkündet, von ihrem Freund Giulio Arancio schwanger zu sein. Seitdem postete sie regelmäßige Baby-Updates, um ihre Follower auf der spannenden Reise zum Mutterwerden mitzunehmen. Seit einigen Tagen ist es aber ruhiger um die 23-Jährige geworden – und der Mini-Handwerker soll schon in knapp zwei Wochen zur Welt kommen!

Anfang November meldete sich das TV-Sternchen auf Instagram zuletzt bei ihren Fans. Damals konnte die Blondine gar nicht fassen, dass sie ihre Tochter wirklich bald in den Armen halten wird: "Die Zeit ist jetzt so enorm verflogen. In einem Monat ist unsere kleine Maus auch schon da! Übrigens ist sie schon 47 Zentimeter groß und wiegt 2400 Gramm", berichtete sie stolz. Wie groß ihr Bauch inzwischen ist, verheimlicht die werdende Mama aber. Das letzte Bild mit Babykugel entstand bereits Ende September.

Weshalb sich Nicole seit dem letzten Update zum größten Teil aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, erklären sich viele Follower so: Wahrscheinlich wollen die Sportskanone und ihr Liebster einfach noch die letzten Schwanger-Tage in vollen Zügen und ohne Ablenkung durch Social Media und Co. genießen.

Instagram / nicole.handwerker "The Biggest Loser"-Star Nicole Handwerker im September 2018

Anzeige

Instagram / nicole.handwerker Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Anzeige

Instagram / nicole.handwerker Nicole Handwerker, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de