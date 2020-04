Ihre Schwangerschaft ist nicht mehr zu übersehen! Im Februar teilten die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin Nicole Handwerker (24) und ihr Partner, der DSDS-Star Giulio Arancio, ihren Followern mit: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Ihre kleine Tochter Sofie darf sich auf ein kleines Brüderchen freuen. Mittlerweile ist die Zweifach-Mama in spe bereits im siebten Monat. Passend zu diesem Meilenstein gab Nicole im Netz nun ein Schwanger-Update und präsentierte stolz ihren XL-Babybauch!

"Hallo, Woche 27" – mit diesen Worten begrüßte die Blondine ihre Community diese Woche auf Instagram. "Noch gute drei Monate und unser kleiner Mann ist da." Zu dem Text postete sie ein Spiegel-Selfie, auf dem sie BH, Leggins und eine Strickjacke trägt. So wird Nicoles Sieben-Monats-Bauch gekonnt in Szene gesetzt. Ihren Fans fiel bei diesem Anblick vor allem eine Sache auf: Nicoles Körpermitte ist inzwischen ziemlich rund geworden. Das ist auch der werdenden Mami aufgefallen. "Oh ja, das ging jetzt so schnell! Der Bauch macht gerade gefühlt jede Woche einen Schuss", antwortete sie auf einen entsprechenden Kommentar.

Aber wie sieht es mit weiterem Nachwuchs bei Nicole und Giulio aus? "Ich liebe Kinder über alles und ich finde Großfamilien echt schön! Trotzdem denke ich, dass ich mit zwei Babys zufrieden sein werde. Aber ich sage niemals nie", hatte sich Nicole dazu in einer älteren Instagram-Story geäußert.

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker mit ihrer Tochter, September 2019

Instagram / nicoles.leben Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker, bekannt aus "The Biggest Loser"



