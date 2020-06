Schon bald können Nicole Handwerker (24) und Giulio Arancio ihr zweites Kind in die Arme schließen! Rund ein Jahr nachdem ihre erste gemeinsame Tochter Sofia Isabella das Licht der Welt erblickt hatte, verkündeten die ehemalige The Biggest Loser-Teilnehmerin und der DSDS-Star, dass sie wieder in freudiger Erwartung sind. Dieses Mal wird es jedoch ein kleiner Junge. In einem neuen Schwangerschaftsupdate verriet Nici jetzt: Baby Nummer zwei kommt bereits in wenigen Wochen!

Via Instagram brachte sie ihre Fans nun auf den neusten Stand. "Heute waren wir im Krankenhaus zur Geburtsplanung und der Termin steht!", freut sich die Blondine. "In fünf Wochen spätestens ist er endlich da – und ich hoffe, dass bis dahin alles reibungslos verläuft und er bis dahin auch gut versorgt ist." Weiter verrät Nicole: "Der kleine Mann ist einfach schon stolze 45 Zentimeter und wiegt über zwei Kilogramm. Soweit ist alles gut und er macht einen toughen Eindruck."

Eine Sache bereitet der Mama dann aber doch ein bisschen Sorgen: "Das Fruchtwasser ist etwas zu wenig und muss unter Beobachtung gehalten werden." Doch Nicole gibt sich optimistisch: "Toi, toi, toi: Die letzten Wochen schaffen wir auch noch, mein Schatz!"

Instagram / gyooofficial "The Biggest Loser"-Star Nicole Handwerker und Ex-DSDS-Teilnehmer Giulio Arancio

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker mit Babybauch, April 2020

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker mit ihrer Tochter im April 2020



