Nicole Handwerker (26) berichtet ihren Fans von ihrer Body-Transformation. 2014 nahm die zweifache Mutter an der TV-Show The Biggest Loser teil, um ihren unerwünschten Pfunden den Kampf anzusagen. Sage und schreibe 33 Kilos nahm die TV-Bekanntheit im Verlauf der Sendung ab und schaffte es damals damit sogar, den zweiten Platz zu belegen. Nun teilte Nicole ihre komplette Abnehm-Reise auf Social Media.

In einem Posting auf Instagram erklärte die 26-Jährige, dass sie bereits seit ihrer Kindheit Probleme mit ihrem Gewicht hatte. "Ich war gefühlt schon immer dick. Ich kenne mich eigentlich nicht anders", offenbarte die Blondine. Als Kind habe sie gern und viel gegessen und so nach und nach zugenommen. "Ich habe so oft versucht abzunehmen, war in einer Abnehm-Kur und so weiter, aber nichts hat letztendlich geholfen, nirgendwo hab ich diesen Klick-Moment gehabt", erinnerte sie sich.

Im Alter von 16 Jahren habe sie dann beschlossen, sich bei "The Biggest Loser" zu bewerben. "Das hat mein komplettes Leben verändert. Ich habe nicht nur Gewicht verloren, sondern auch den Vater meiner zwei Kindern kennenlernen dürfen", freute sich Nicole. Mit ihrer Geschichte wolle sie ihr Follower motivieren, für ihre Ziele zu kämpfen. "Glaubt immer an euch und euer Potenzial, egal wie aussichtslos manche Situation scheinen", gab sie ihren Fans abschließend mit auf den Weg.

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin Nicole Handwerker

Anzeige

Instagram / nicoles.leben Giulio Arancio und Nicole Handwerker

Anzeige

Denkt ihr, Nicole konnte mit ihrer Geschichte ihre Fans motivieren? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de