Bald sind sie zu dritt! Seit mehr als einem halben Jahr sind die beiden TV-Gesichter Giulio Arancio und Nicole Handwerker (22) bereits im Doppelpack unterwegs. Mit seiner zarten Wunderstimme schaffte es der Kölsche Jung in diesem Jahr sogar bis in die Top Ten der beliebten Talentshow Deutschland sucht den Superstar. Auch seine Liebste ist keine Unbekannte: Bei The Biggest Loser wurde die blonde Beauty 2014 Zweite. Ihr gutes Aussehen und sein musikalisches Talent dürfen die beiden jetzt weitergeben: Die beiden Turteltauben werden Mama und Papa!

Mit einem zuckersüßen Schnappschuss verkündete die 22-Jährige die höchst erfreulichen Baby-Neuigkeiten in ihrer Instagram-Story. Auf dem Pic posieren sie und ihr Liebster vor dem Spiegel und formen mit ihren Händen vor ihrer Körpermitte ein Herz. Auch ein paar Details zur Schwangerschaft ließ sich die Schönheit entlocken. Zu einem Ultraschallfoto schrieb sie stolz: "Hallo mein kleiner Sonnenschein! Papa und Mama freuen uns auf dich." Das Bild versah sie mit dem Hashtag "#vierterMonat" – die Bald-Eltern können also ganz bald schon Bergfest feiern.

Auch der Vater in spe wollte seinen Fans sein großes Glück nicht länger vorenthalten! "Jetzt kommt eine schöne Nachricht, die ich mit euch teilen möchte", kündigte er via Social Media an. Auch er postete schließlich das Spiegelselfie, das seine Community dahinschmelzen lassen dürfte.

