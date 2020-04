Endlich wieder ein Mama-Update von Nicole Handwerker (24)! Anfang des Jahres verkündete die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin süße Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem DSDS-Star Giulio Arancio erwartet sie das zweite gemeinsame Kind! Nach Töchterchen Sofie Isabella bekommt das Paar dieses Mal einen Jungen. Inzwischen trägt die werdende Zweifachmama schon eine stolze Babykugel mit sich herum. Wie geht es Nicole denn so in ihrer zweiten Schwangerschaft?

In ihrer Instagram-Story bringt die Blondine ihre Fans nun auf den neuesten Stand. Bisher würde sie sich "ganz gut" fühlen. "Dieses Mal hab ich auch null Hormone", freut sich Nicole weiter. Lediglich die Narbe von Sofies Kaiserschnitt würde ihr aktuell Probleme bereiten. "Unser kleiner Schatz bewegt sich gefühlt 24 Stunden und das zieht teilweise ganz schön extrem", schildert die 24-Jährige.

Auch die Geburt ihres zweiten Kindes soll per Kaiserschnitt erfolgen. Der Grund: "Ich hatte bei Sofia eine Placenta accreta – die Plazenta ist an der Gebärmutter verwachsen", erklärt Nicole und ergänzt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder so sein wird, ist zu hoch. Wir möchten das Risiko nicht eingehen, dass einer von uns das nicht überleben könnte."

Instagram / gyooofficial "The Biggest Loser"-Star Nicole Handwerker und Ex-DSDS-Teilnehmer Giulio Arancio

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker im Februar 2020

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker im Juni 2019



