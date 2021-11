Nicole Handwerker (26) kann einen großen Erfolg verbuchen! Gemeinsam mit ihrem Mann Giulio Arancio ist die ehemalige The Biggest Loser-Teilnehmerin im Jahr 2020 zum zweiten Mal Mama geworden. Nach der Schwangerschaft wollte sie ihren zusätzlichen Baby-Pfunden schließlich den Kampf ansagen, tat sich damit aber eher schwer. Doch Nicole blieb am Ball und das hat sich letztendlich ausgezahlt: Die 26-Jährige hat in den vergangenen Monaten richtig viel abgenommen!

Auf Instagram veröffentlichte die Mama-Influencerin jetzt eine Vorher-Nacher-Collage, die ihren Body im Januar sowie im November 2021 zeigt. Es ist ein deutlicher Unterschied zu sehen! "Die ersten 15 Kilo sind geschafft", freut sich Nicole in der Bildunterschrift. Nach einem Gewicht von 102 Kilo Anfang des Jahres sei sie aktuell bei 87 Kilo. "Das erste halbe Jahr ging gefühlt nichts runter", berichtet sie von ihrer Abnehmreise. "Ab Juli, August habe ich gemerkt, dass ich wieder gerechtfertigt abnehme. Ich wurde für meinen Fleiß belohnt und siehe da: Geduld zahlt sich doch aus!"

Nach ihrer eigenen Erfahrung appelliert Nicole an ihre Fans: "Ich weiß Mädels, dass wir am liebsten alle von jetzt auf gleich zehn Kilo weniger hätten, aber glaubt mir: Ihr werdet früher oder später belohnt für euren Fleiß! Geduldig zu sein, ist so schwierig und doch so wichtig." Dieser Aussage kann "The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss (41) in den Kommentaren nur zustimmen: "Du siehst toll aus und machst das genau richtig: Auf den Körper hören und im eigenen Tempo!"

Instagram / nicoles.leben Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin Nicole Handwerker

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker mit ihren Kindern

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin

