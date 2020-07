Erneutes Babygeschrei im Haus von Nicole Handwerker (24) und Giulio Arancio! Erst im April hatten die einstige The Biggest Loser-Kandidatin und ihr Liebster bekannt gegeben: Sie erwarten nach Töchterchen Sofia ihren zweiten Nachwuchs. Kurz darauf verrieten die Blondine und der ehemalige DSDS-Teilnehmer zudem, dass ein kleiner Junge zu ihrer Familie stoßen werde – und das ist nun passiert: Nicole hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht!

Das verkündete die 24-Jährige am Freitag stolz via Instagram: In ihrer Story veröffentlichte die Fitnessliebhaberin ein Foto, dass sie vermutlich noch im Krankenhaus mit ihrem Nachwuchs zeigt. Glücklich schaut sie in die Kamera, während ihr Sprössling friedlich schlummert. Zu dem Schnappschuss schrieb Nicole selig: "Uns geht es gut und wir genießen gerade die erste gemeinsame Zeit mit unserem kleinen Schatz!" Die Zweifachmama enthüllte zudem, wann ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickte: am 7. Juli.

Während ihrer zweiten Schwangerschaft hatte Nicole mit deutlich weniger Komplikationen zu kämpfen gehabt als während ihrer ersten. Wie die TV-Bekanntheit jedoch verriet, habe ihre Kaiserschnittnarbe ihr Probleme bereitet: "Unser kleiner Schatz bewegt sich gefühlt 24 Stunden, und das zieht teilweise ganz schön extrem!"

