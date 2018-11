Was für ein filmreifes Happy End: Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone (32) hat geheiratet – und zwar ihren Filmkollegen und indischen Leinwandhelden Ranveer Singh! Die beiden Turteltauben sollen bereits seit sechs Jahren ein Paar sein und waren in drei Filmen zusammen zu sehen – unter anderem in dem Blockbuster "Bajirao Mastani". Trotz ihrer langen Beziehung bestätigten Deepika und Ranveer erst vergangenes Jahr ihre Liebe. Nun sind sie endlich auch offiziell Mann und Frau!

Von der Hochzeit berichtete diese Woche E! News. Laut des Online-Portals fand die Zeremonie in der italienischen Provinz Lenno in der Villa del Balbianello am Comer See statt. Die Feierlichkeiten mit insgesamt 40 Gästen sollen schon am Mittwoch gestartet haben und noch bis Freitag gehen. Die Neu-Eheleute haben sich noch nicht zu ihrer Trauung geäußert, aber Paparazzi ist es bereits gelungen einen Schnappschuss des Brautpaares zu schießen.

Deepika ist nicht nur in Bollywood-Kreisen eine Riesennummer, sondern hat auch schon den Sprung über den großen Teich nach Los Angeles geschafft. 2017 spielte sie an der Seite von Vin Diesel (51) in dem Action-Kracher "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" mit.

