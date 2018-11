Hat Vanessa Mai (26) jetzt etwa auch untenrum blankgezogen? Die Sängerin befindet sich mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Andreas Ferber gerade in den Flitterwochen auf den Malediven. Ihre Begeisterung für den Trip teilt die 26-Jährige auch mit ihren Fans und versorgt sie fleißig mit aktuellen Urlaubsfotos. Ein Beach-Pic nahmen die User jedoch ganz besonders unter die Lupe: Vanessa trägt auf dem Foto scheinbar nur ein Oberteil!

Die freizügigen Grüße vom Strand veröffentlichte die Beauty auf Instagram und sorgte für ordentlich viel Wirbel bei ihren Fans: "Hast du eigentlich eine Hose an?" oder "Dachte erst, Nackedei!", wunderten sich ihre Follower in zahlreichen Kommentaren. Bei genauerer Betrachtung erkannten sie jedoch, dass Vanessa einfach nur ein hautfarbenes Bikini-Unterteil trägt. Auch ihre zum Hintergrund passende Bluse gab Anlass zu zahlreichen Kommentaren: Mit "Wie war das neulich: Schlagersänger tragen Camouflage, um aufzufallen" oder "Kleiner Tipp: mit grünen Klamotten nicht hinter Grünzeug posen", meldeten sich einige User zu Wort.

Dass sie sich gerne auch mal freizügiger zeigt, ist für Vanessa nichts Ungewöhnliches. Erst vor Kurzem zog die Sängerin im Netz blank und überraschte ihre Supporter mit einem heißen Oben-ohne-Pic. Daraufhin erntete die Beauty einen heftigen Shitstorm, den sie jedoch abwehrte. Auf ihrem YouTube-Kanal wandte sie sich direkt an ihre Fans und erklärte: "Ich hatte Bock drauf. In dem Moment, als ich auf dem Boot lag und alles einfach ziemlich cool war, dachte ich mir: Okay, muss ich für dieses Foto extra ein Oberteil anziehen?"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai in den Flitterwochen auf den Malediven

