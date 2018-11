Joey Kelly (45) gilt als Sportskanone seiner Familie. In der sechsteiligen Doku "Ein Sommer mit der Kelly Family" erzählt jedes Mitglied der erfolgreichsten Musikerfamilie Europas seine ganz persönliche Lebensgeschichte. In der gestrigen Ausgabe der Vox-Reihe drehte sich alles um den 45-Jährigen, der die Liebe zum Ausdauersport bereits in den 90er Jahren für sich entdeckte. Aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Denn sein ältester Sohn Luke tritt in Papas Fußstapfen!

Auch der Kelly-Spross hat den Ausdauersport für sich entdeckt. Bereits mit 18 Jahren lief Luke seinen ersten Marathon. Mit einer beeindruckenden Zeit von drei Stunden und 14 Minuten belegte er sogar den ersten Platz in der Altersklasse U20. Zwei Jahre zuvor ging er als jüngster Teilnehmer beim "Race Across America", dem größten Amateurradrennen der Welt, an den Start. Das Ziel des Wettkampfes ist es, die knapp 5.000 Kilometer lange Strecke von der West- bis zur Ostküste der USA innerhalb eines festen Zeitlimits zurückzulegen. Zudem machte Luke, gemeinsam mit Vater Joey, in diesem Sommer eine Segeltour auf der stürmischen Ostsee.

Doch die Kelly Family ist nicht nur sportlich unterwegs. Nach ihrem erfolgreichen Bühnen-Comeback verkündeten die Musiker erst letzten Monat, dass sie auch im kommenden Jahr auf Tour gehen werden. Ihre Fans dürfen sich auf 20 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz freuen.

Cornelius Paas / Actionpress Joey Kelly beim Tuseum Marathonlauf in Essen 1999

Anzeige

MG RTL D Luke und Joey Kelly

Anzeige

WENN.com Die Kelly Family beim "Schlagerboom 2017" in Dortmund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de