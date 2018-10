Es ist offiziell! Die Kelly Family wird auch im kommenden Jahr auf Tour gehen! Erst im Mai 2017 gab die Kultband ihr lang ersehntes Bühnen-Comeback und feierte damit einen großen Erfolg. Alle Auftritte waren ausverkauft. Danach deutete Joey Kelly (45) an, dass sie daran anknüpfen wollen – vorausgesetzt, alle sind mit an Bord. Nun ist klar: Die Musikgruppe wird auch im kommenden Jahr wieder Liveshows spielen.

Wie der Veranstalter Semmel Concerts verkündete wollen die Sänger 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt machen und insgesamt 20 Konzerte geben. Der Auftakt ihrer "25 Years - Over The Hump"-Tour findet am 22. November in Köln statt. Danach treten sie unter anderem in Mannheim, Wien und Zürich auf. Den krönenden Abschluss ihrer musikalischen Reise bildet eine Performance in Dortmund am 28. Dezember.

Die Songauswahl besteht – als Tribut an ihr erstes Erfolgsalbum "Over The Hump" – aus einem Mix aus alten und neuen Liedern. "Wir werden bei dieser Tournee im ersten Teil der Show das Album 'Over The Hump' in der Reihenfolge der Original-Tracklist spielen", erklärte die Band. In der zweiten Hälfte wolle sie dann die größten Hits ihrer 40-jährigen Karriere zum Besten geben.

Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images Die Kelly Family bei "Das Grosse Sommer-Hit-Festival 2017"

Cinamon Red/WENN.com Die Kelly Family bei der Goldenen Henne 2017

Becher/WENN.com Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl

