Inka Bause (49) gilt als echte Expertin in Sachen Liebe! Bei Bauer sucht Frau verhilft sie schon seit 14 Staffeln einsamen Landwirten zu ihrem Glück – mit riesigem Erfolg: Zahlreiche Pärchen, die sich im beliebten Flirt-Format kennen und lieben lernten, tragen mittlerweile einen Ehering am Finger. Die Moderatorin selbst geht hingegen seit sieben Jahren solo durchs Leben. Im Interview mit Promiflash enthüllte sie, welche Tipps sie an ihre weiblichen Fans hat, die ebenfalls Single sind.

Grundsätzlich ermutige die Schlagersängerin dazu, sich auf Veränderungen einzulassen. "Ich möchte den Frauen nicht raten, sich aus einer Beziehung zu entfernen, aber es ist schon so, dass ich auf der Bühne sage: ‘Leute, wenn ihr unglücklich seid mit etwas, dann haltet euch in diesem Umfeld nicht auf – bei aller Angst'", plauderte sie gegenüber Promiflash ganz offen aus. In ihrem Leben habe sie zu viele Menschen kennengelernt, sie sich aus Angst vor Neuem in einem Raum aufhalten, in dem sie nicht glücklich sind – "weil sie Angst haben, die Tür zu öffnen und raus zu gehen", fügte die 49-Jährige hinzu.

Passend zur Thematik feierte die quirlige Blondine im Sommer 2018 mit ihrer Single "Die Liebe findet mich schon" ihr musikalisches Comeback. Mit neuen Songs im Gepäck steht sie nun auch im Rahmen ihrer Tour auf der Bühne. Am 23. November macht sie auch im Berliner Admiralspalast Halt. Tickets dafür sind an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen erhältlich.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" 2018

Andreas Rentz/Getty Images Inka Bause, TV-Moderatorin

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Inka Bause bei der Diabetes-Charity-Gala in Berlin

