Eigentlich ist Inka Bause (49) bekannt als Amors rechte Hand: Zum 14. Mal in Folge hilft die Moderatorin nun liebeshungrigen Landwirten, die Partnerin fürs Leben zu finden. Dabei ist die Bauer sucht Frau-Kultkupplerin auch musikalisch unterwegs. Was viele vielleicht gar nicht wissen: Inka steht regelmäßig als Sängerin auf der Bühne! Und ab und zu bekommt sie bei ihren Konzerten sogar Besuch ihrer einstigen Schützlinge.

Riesen-Überraschung: Bei einem Gig in Zwickau tauchten wie aus dem Nichts Bruno und Anja auf. Das Paar lernte sich bereits in der dritten Staffel kennen und lieben, mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet. "Ich habe sie nach dem Konzert begrüßt, es war keine Kamera da, keine Presse, sie sind einfach gekommen", verriet Inka im Promiflash-Interview und freute sich noch immer, unter den Zuschauern bekannte BsF-Gesichter entdeckt zu haben.

Die Beweggründe des Bauernpärchens zauberte Inka ein Lächeln ins Gesicht: "Ich habe bei der Autogrammstunde gefragt: Bruno, Anja, was macht ihr denn hier", erinnerte sich die gebürtige Leipzigerin und erzählte weiter, dass die zwei leidenschaftlichen Hobbymusiker sie einfach "mal anders kennenlernen" wollten. "Ich war so gerührt, dass sie Interesse an mir als Mensch hatten", schwärmte Inka abschließend.

Wer Inka selbst einmal Live sehen möchte: Am 23. November 2018 gibt sie ihre Songs im Admiralspalast in Berlin zum Besten. Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Inka Bause beim Radio B2 SchlagerHammer Open Air Festival

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Bauer Bruno und seine Anja beim "Bauer sucht Frau"-Abschlussfest

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Inka bei ihren Konzerten Besuch von Bauern bekommt? Ja. Wieso auch nicht? Nein. Das überrascht mich schon etwas. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de