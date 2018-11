Seit mittlerweile 13 Jahren und über 320 Episoden flimmert Grey's Anatomy nun supererfolgreich über die TV-Bildschirme. In der Vergangenheit mussten allerdings einige geliebte Charakter die Serie verlassen. Den wohl tragischsten Abgang machte Patrick Dempsey (52). 2015 starb sein Charakter Dr. Derek Shepherd bei einem tragischen Unfall den Serientod. Nun sorgt aber eine neue Folge des beliebten Formates für Unklarheiten: Wird Patrick etwa wieder in seine Paraderolle schlüpfen?

Achtung, Spoiler!

In einer aktuellen "Grey's Anatomy"-Episode, die in den USA bereits ausgestrahlt wurde, begegnet Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (49), all ihren verstorbenen Liebsten im Grey Sloan Memorial Hospital – unter anderem auch ihrem damaligen Ehemann, Dr. Shepherd. Viele Fans fragten sich daraufhin: Kommt McDreamy nun ganz zurück? Im Interview mit Promiflash klärte der Schauspieler die Situation auf: "In der letzten Episode war ein Flashback zu sehen und die Leute haben mich wie verrückt angerufen und gefragt, ob ich wirklich wieder zurück bin. Das war echt lustig", wimmelte der Beau die Gerüchte ab.

Wann der TV-Hit in Rente geht, liegt laut dem 52-Jährigen ganz in den Händen seiner ehemaligen TV-Frau Ellen. "Ich denke, die Show wird so lange laufen, wie sie es will und ich wünsche ihr den größten Erfolg." Im kommenden Jahr geht der Fernsehkracher aber erst mal in die 15. Runde.

20226908 "Grey's Anatomy"-Darsteller Patrick Dempsey und Ellen Pompeo

Collection Christophel / ActionPress Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd in "Grey's Anatomy"

Andreas Rentz/Getty Images for GQ Germany Patrick Dempsey bei den GQ Men of the Year Awards 2018

